Vibo Valentia, denunciati 350 truffatori del "buono spesa"

False attestazioni per ottenere i buoni spesa Covid. Lo hanno scoperto i carabinieri di Serra San Bruno e Tropea a conclusione di un'indagine coordinata dalla Procura di Vibo Valentia. In 350 sono stati denunciati in stato di libertà con l'accusa di false attestazioni a incaricato di pubblico servizio e, tra questi, 296 anche per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Tra loro ci sono anche affiliati alla 'ndrangheta.