Vibo Valentia, case abusive a pochi passi dalla spiaggia

Lo chiamano il “tabù delle demolizioni”. Nel quartiere Pennello, di Vibo Valentia in Calabria , le abitazioni erette abusivamente restano in piedi anche se sono costruite a pochi passi dalla spiaggia. “Non è mai andata giù una casa”, fanno sapere gli abitanti all’inviata di “Striscia la Notizia”.



“La responsabilità è della Guardia Costiera e della Capitaneria di Porto, che ci hanno visti costruire e non ci hanno fermati”, dichiarano i proprietari delle strutture abusive. Nel frattempo il Comune ha investito in un sistema di contrasto all’erosione costiera che non sembra avere alcuna efficacia. L'intento è quello di preservare le abitazioni destinate per legge all’abbattimento.