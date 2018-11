25 novembre 2018 19:45 Trombe dʼaria e grandine al Sud: feriti nel Crotonese, crolla la facciata di una chiesa nel Leccese Il maltempo continua a flagellare lʼItalia, causando diversi danni

Trombe d'aria, pioggia, grandine e vento forte. Il maltempo torna a sferzare l'Italia, colpendo in particolare il Sud. In Puglia è crollata la facciata di una chiesa, mentre in Calabria alcune violente trombe d'aria hanno travolto il Catanzarese e il Crotonese causando diversi danni e anche alcuni feriti lievi.

Le trombe d'aria ha nnoseminato il panico in Puglia e Calabria. Nel Leccese, precisamente a Capo di Leuca, è crollata la facciata della chiesetta di San Nicola, mentre a Marina Serra è crollata la canonica, per fortuna senza conseguenze per le persone. La tromba d'aria ha distrutto un bed & breakfast e devastato uno dei bar-ristoranti più rinomati, il "Menamè". Lunedì molte scuole resteranno chiuse per la verifica dell'agibilità.

La forza del vento ha divelto alberi, tetti e capannoni, tra le province di Catanzaro e Crotone. Alcune persone sono state tratte in salvo dopo essere rimaste bloccate in auto. A San Sostene, il cedimento di un muro di recinzione ha tranciato la tubazione di un serbatoio di Gpl, con conseguente fuoriuscita del gas.



Alcuni feriti lievi a Crotone, tra Botricello e Cropani Marina. Le persone che si trovavano nell'area esterna dei centri commerciali si sono dovute rifugiare in una zona riparata. Il forte vento ha anche danneggiato alcuni pali della pubblica illuminazione e della segnaletica stradale.