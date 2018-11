Maltempo, violente trombe d aria colpiscono il Sud

Maltempo, violente trombe dʼaria colpiscono il Sud La tromba marina che si è formata nei pressi del porto di Salerno Ansa 1 di 16 Ansa 2 di 16 Ansa 3 di 16 Ansa 4 di 16 Ansa 5 di 16 Treno investito da una tromba d'aria nel Crotonese Vigili del Fuoco 6 di 16 Vigili del Fuoco 7 di 16 Vigili del Fuoco 8 di 16 Vigili del Fuoco 9 di 16 Danni causati dalla tromba d'aria nel Catanzarese Ansa 10 di 16 Ansa 11 di 16 La prima tromba d'aria che ha colpito il Salento Ansa 12 di 16 Ansa 13 di 16 Ansa 14 di 16 Ansa 15 di 16 Ansa 16 di 16 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Treno investito da tromba d'aria a Crotone, feriti - Una tromba d'aria ha investito il treno locale Catanzaro Lido-Crotone all'altezza della stazione di Roccabernarda. Il vento ha sballottato il convoglio che fortunatamente è rimasto sui binari. Diversi finestrini sono andati in frantumi. Tra i passeggeri vi sono alcuni feriti, due dei quali portati in ospedale, ma nessuno, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, in modo grave.



Cade pino sui binari, bloccato treno nel Leccese - In mattinata un'automotrice delle Ferrovie Sud-Est è stata bloccata, tra Parabita e Tuglie (Lecce), dopo essersi scontrata con un grosso tronco di pino secolare scaraventato sui binari dalla tromba d'aria mista a pioggia che si è abbattuta dalle prime ore del mattino nella zona. A bordo del treno non c'erano passeggeri e il conducente non è rimasto ferito. Nell'impatto con l'albero è andato completamente distrutto il carrello anteriore della motrice che viaggiava a bassa velocità.