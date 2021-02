Svuotano i loculi e distuggono i cadaveri per creare nuovi posti al cimitero: tre arresti a Tropea

ansa

Avrebbero svuotato di nascosto numerosi loculi nel cimitero di Tropea, bruciando o gettando nei cassonetti i resti dei cadaveri, per poi lucrare sui posti liberi che così si rendevano disponibili per nuove sepolture. Per questo tre persone sono state arrestate dai finanzieri del Comando provinciale di Vibo Valentia. Dovranno rispondere di violazione di sepolcro, distruzione di cadavere, illecito smaltimento di rifiuti speciali cimiteriali e peculato.