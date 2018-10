Sindaco di Riace: "Mi hanno arrestato per un reato di umanità"

"Sono ai domiciliari per un reato di umanità". Così il sindaco di Riace, Domenico Lucano, ha commentato il suo arresto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Come raccontato dal fratello Giuseppe, "è sorpreso, amareggiato e anche un po' arrabbiato per alcune cose viste nell'ordinanza, anche se il gip le ha rigettate. E' fiducioso, ritiene di non avere compiuto nulla di particolare che potesse giustificare una limitazione della sua liberà".