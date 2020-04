Scoperto dai carabinieri bunker per latitanti nella Locride

Un bunker per latitanti è stato scoperto a Platì (Reggio Calabria) dai carabinieri nel corso di una serie di rastrellamenti e perquisizioni su diversi terreni. Il nascondiglio, occultato da un grosso blocco di cemento ricavato in un muretto a secco scorrevole su dei binari in ferro grazie ad un meccanismo azionabile manualmente, era dotato di una camera con letto con una batteria per l'allaccio elettrico.