Riace, Mimmo Lucano a Tgcom24: “Le accuse contro di me sono assurde”

"Vivo con disagio, non posso tornare al mio paese". Con queste parole il sindaco di Riace Mimmo Lucano, oggi sospeso dalla sua carica, è intervenuto a Tgcom24, evidenziando la sua attuale situazione in seguito al divieto di dimora a Riace dopo le accuse di favoreggiamento all’immigrazione clandestina. "In questo momento sono in giro per la Calabria, mi invitano in diversi posti a raccontare la mia storia, ma anche la mia esperienza. Le accuse che mi hanno mosso contro sono assurde – continua Lucano – ho ricevuto anche delle minacce negli anni scorsi, nel 2009 mi hanno bruciato la macchina e poi hanno ammazzato i cani di mio figlio. La Calabria però si vuole ribellare a tutto questo, non vuole essere una terra ad una sola dimensione, non deve lasciare spazio alla criminalità".