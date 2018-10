Riace, Lucano va a Napoli: "Accetto l'invito del sindaco de Magistris"

Ai microfoni di Radio Crc, durante la trasmissione Barba e Capelli, Lucano ha quindi annunciato che andrà a Napoli, contrariamente a quanto detto precedentemente. In un primo momento il sindaco di Riace aveva infatti dichiarato di voler restare a dormire nella propria auto ma, ha aggiunto, "de Magistris è uno dei sindaci che ammiro di più e che conosce bene la nostra terra. Mi trovo in una condizione che non avrei mai immaginato, ma non faccio un passo indietro".



L'obiettivo di Lucano non è solamente quello di dimostrare la propria innocenza: "Credo che questa vicenda, in un momento storico particolare, possa dare un contributo a un'idea di politica che va in direzione opposta rispetto a ciò che sta accadendo in questo Paese".



In collagamento c'era anche il primo cittadino di Napoli. "Il problema di Riace - ha detto de Magistris - non è l'immigrazione, ma l'emigrazione, lo spopolamento di quella terra. Solo chi non conosce Riace non capisce cosa sia accaduto lì in questi anni. Lucano è stato punito perchè considerato socialmente pericoloso. Riace deve diventare la roccaforte della resistenza del nostro Paese, per l'attuazione dei valori costituzionali. Questa lotta la vinceremo insieme".