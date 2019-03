Reggio Calabria, uccide il padre con decine di coltellate: arrestato 28enne

Tragedia familiare a Reggio Calabria, dove il 28enne Simone Bova ha ucciso con decine di coltellate il padre Domenico, di 59 anni. E' successo nell'abitazione di famiglia, al culmine di una lite. Il ragazzo, che risulta avere lievi precedenti penali, è stato arrestato. Padre e figlio, al momento dell'omicidio, erano soli in casa. Erano fuori, infatti, sia la moglie della vittima, che lavora come impiegata in tribunale, sia gli altri figli.