Reggio Calabria, scontro auto-moto sulla statale 18: morto 50enne

Una persona di circa 50 anni è morta nell'impatto tra il motociclo che stava conducendo e un'auto a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. I due mezzi, per cause che sono in corso di accertamento, si sono scontrati sulla strada statale 18 "Tirrena inferiore" all'altezza dello svincolo autostradale della A2 di Santa Trada. Il traffico sull'arteria ha subito forti rallentamenti. Le forze dell'ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.