Reggio Calabria, noleggiano veliero per portare migranti: fermati

Avevano noleggiato un veliero in Sicilia e si stavano dirigendo verso le coste della Turchia per prelevare migranti da portare illegalmente in Italia. E' l'accusa con la quale la squadra mobile di Reggio Calabria ha fermato due ucraini di 71 e 45 anni, gravemente indiziati di appartenere ad un'organizzazione dedita al traffico di migranti. Il fermo è sopraggiunto quando i due, in difficoltà in mare, hanno chiesto aiuto alla Capitaneria di Porto.