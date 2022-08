Reggio Calabria, incendio in un'abitazione: morta 76enne disabile

Una donna di 76 anni, con problemi di disabilità fisica, è morta a causa di un incendio nella sua abitazione a Bianco, nella Locride.

Il cadavere è stato trovato in cucina, proprio nel punto in cui si sono sviluppate le fiamme. Con la vittima viveva una persona che la assisteva ma che non è riuscita a soccorrerla a causa della rapidità con cui si è propagato l'incendio.