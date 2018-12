Reggio Calabria, incendio in baraccopoli immigrati di San Ferdinando

Un incendio di rifiuti è scoppiato nella baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, dove vivono diverse centinaia di migranti occupati come braccianti nella raccolta degli agrumi. Il rogo non ha provocato feriti, ma 10 baracche sono state distrutte: i 40 extracomunitari che le occupavano sono stati collocati nella nuova tendopoli. Ancora ignote le cause del rogo.