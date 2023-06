Reggio Calabria, 14enne si mette alla guida di un trattore e si ribalta: morto

Un ragazzo di 14 anni è morto a Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria, dopo che il trattore sul quale si era messo alla guida - a quanto pare all'insaputa dei genitori - si è ribaltato e lo ha travolto.

L'incidente è avvenuto in un terreno di proprietà della sua famiglia, che gestisce un agriturismo in contrada Barbasano. Sul luogo sono intervenuti polizia e vigili del fuoco per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.