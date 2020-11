Reggio Calabria, 17 chili cocaina e 5 milioni di euro: due arresti

ansa

Due arresti, 17 chili di cocaina nascosti all'interno di un'auto e 5 milioni di euro in contanti interrati in giardino. Questo il risultato di un controllo alla circolazione stradale eseguito dai carabinieri ad Ardore Marina, in provincia di Reggio Calabria, sulla Statale 106. Nell'auto di un 24enne, nascosti in un doppiofondo del vano porta oggetti, i militari hanno trovato 17 chili di cocaina, suddivisa in 15 confezioni sigillate.