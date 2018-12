Reggio C., supera recinto tigri circo e viene aggredito: è grave

Mamma tigre: per lei vale solo l'eccellenza

Un cittadino di nazionalità georgiana è rimasto ferito gravemente dopo essere stato aggredito da una tigre del Circo di Lidia Togni attualmente a Reggio Calabria. L'uomo, forse per l'assunzione di sostanze stupefacenti, ha superato un alto recinto che delimita l'area riservata agli animali ed è stato aggredito dal felino che gli ha quasi staccato un braccio. L'uomo è rimasto ferito gravemente, ma non sarebbe in pericolo di vita.