Paura all'aeroporto di Lamezia Terme per carburante in pista, sfiorato incendio

Emergenza, in mattinata, all'aeroporto di Lamezia Terme (Catanzaro) a causa di una copiosa perdita di carburante in pista durante la fase di rifornimento di un aereo della compagnia Blue Air. Il combustibile non ha creato danni per la mancanza di un innesco che, nel caso si fosse verificato, avrebbe potuto provocare un incendio con conseguenze molto gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.