Genova, aereo sversa 80 tonnellate carburante in mare ma la chiazza di cherosene non si trova

Per motivi precauzionali il volo AZ786 per Tokyo ha dovuto fare rientro all'aeroporto di Malpensa. Prima del rientro, come vuole la procedura in questi casi, l'aeromobile ha scaricato il combustibile in eccesso (circa 80 tonnellate) mentre si trovava sul mar Ligure, nei pressi di Genova. La chiazza di cherosene, però, non è stata trovata dalla capitaneria di porto che si è subito mossa sul caso.