Operazione della Gdf, ai domiciliari il sindaco di Trebisacce (CS)

ansa

La guardia di finanza ha posto agli arresti domiciliari il sindaco di Trebisacce (Cosenza), Francesco Mundo, mentre per due dipendenti comunali è stata applicata la sospensione dal servizio (3 mesi per uno e 6 mesi per l'altro). Nel fascicolo d'inchiesta, relativo alla procedura per la concessione, costruzione e gestione dell'autostazione del comune, sono indagate 18 persone.