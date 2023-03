Cutro, la testimonianza: "Dal barcone sparito uno zaino con un milione di euro"

Sul naufragio di Cutro emerge un nuovo importante dettaglio: secondo la testimonianza di alcuni superstiti, sull'imbarcazione era presente uno zaino con almeno un milione di euro.

La notizia è stata confermata dagli investigatori e dagli avvocati dei familiari delle vittime, che però hanno spiegato che di questo zaino non c'è più traccia. L'ipotesi più accreditata è che sarebbe finito nelle mani del quarto scafista, quello che è riuscito a fuggire e su cui pende un mandato di arresto europeo (uno è deceduto, uno è stato arrestato in flagranza, l'altro invece è stato fermato in Austria). Nella tragedia sono morte 88 persone.