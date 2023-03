Naufragio di Cutro, Michel (Ue): "Necessario trovare soluzioni reali"

"Il tragico naufragio al largo di Cutro (Crotone) è un forte richiamo alla necessità di trovare soluzioni reali e praticabili per gestire meglio la migrazione e combattere il traffico di migranti".

Così il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, in risposta alla lettera del premier Giorgia Meloni del 28 febbraio, dopo il tragico incidente costato la vita a 74 persone. A stretto giro è arrivata la replica di Palazzo Chigi che ha osservato "Per il governo italiano, la determinazione del presidente Michel circa una rapida attuazione di quanto concordato al Consiglio europeo di febbraio rappresenta un ulteriore passo in avanti in vista del Consiglio europeo di marzo".