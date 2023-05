Monica Sirianni, aperta un'inchiesta sulla morte dell'ex concorrente del Grande Fratello

In merito al decesso di Monica Sirianni, la procura di Lamezia Terme ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità nella morte della 37enne, che nel 2011, quando aveva 25 anni, partecipò al Grande Fratello.

Monica Sirianni, nata a Sidney da genitori calabresi emigrati in Australia, era tornata da alcuni anni in Italia e risiedeva in una città della Lombardia. Il decesso è avvenuto a Soveria Mannelli, il centro della provincia di Catanzaro in cui si trovava da qualche giorno e di cui erano originari i genitori.