Migranti, ancora uno sbarco a Roccella Jonica: 48 arrivi

Non accennano a diminuire gli sbarchi di migranti nel porto di Roccella Jonica, nella Locride.

Quarantotto migranti, tutti di nazionalità afghana e siriana, sono stati intercettati dalla Guardia costiera al largo, mentre viaggiavano a bordo di una barca a vela, e portati nello scalo in Calabria. Del gruppo fanno parte tre donne in stato di gravidanza e sei minori. Nel corso di quest'anno a Roccella Nonica sono sbarcate, in totale, già quasi quattromila persone.