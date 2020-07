Migranti, Salvini: "Il governo spalanca i porti anche con il coronavirus"

Il leader della Lega Matteo Salvini, commentando le proteste nel Cosentino per l'arrivo di alcuni migranti positivi al Covid-19, afferma: "Porti spalancati, immigrati positivi al virus ma italiani sotto controllo e minacciati di restare in 'stato di emergenza' fino a Capodanno. L'unica cosa che il governo riesce a confermare sono gli sbarchi dei clandestini, con gli scafisti pronti a festeggiare per la cancellazione dei decreti Sicurezza".