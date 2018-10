Migranti Riace, sindaco sospeso Lucano: rifarei quello che ho fatto

"Rifarei tutto quello che ho fatto". Lo ha detto Mimmo Lucano, il sindaco sospeso di Riace rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se cambierebbe qualcosa nel suo progetto di accoglienza ai profughi. Per quanto riguarda le contestazioni del Viminale, come le scarse condizioni igieniche e falle nella rendicontazione, per Lucano "non è vero niente, dato che il villaggio globale di Riace è stato visto da tutti come qualcosa di straordinario".