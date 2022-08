Migranti, nuovo sbarco a Catanzaro: arrivate 451 persone

Al porto di Catanzaro Lido sono sbarcati da un barcone 451 migranti.

Si tratta di uomini in prevalenza originari di Sudan, Egitto e Siria, che sono stati trasferiti al Palazzetto dello Sport del quartiere Corvo per tamponi e tracciamento. "Nonostante le avverse condizioni meteo, tutto si è svolto in condizioni di sicurezza", ha scritto su Facebook il sindaco della città, Nicola Fiorita.