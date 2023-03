Naufragio migranti, a Cutro scritte contro il ministro Piantedosi

A Cutro, dopo il naufragio di migranti, su una parete lungo la strada che collega la statale 106 è apparsa una scritta contro il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

Nel comune calabrese è in programma la riunione del Consiglio dei ministri dopo la tragedia in mare del 26 febbraio, che ha provocato 72 morti accertate. "Cutro non difende Piantedosi", è la frase scritta, probabilmente all'alba, da ignoti lungo la strada.