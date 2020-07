Migranti: 54 sbarcati a Crotone, hanno viaggiato su veliero

Un gruppo di 54 migranti di varia nazionalità è sbarcato nel porto di Crotone. Tra loro una donna con il suo bambino di pochi mesi ed altri 13 minori. Intercettati mentre viaggiavano su un veliero da una motovedetta della guardia di finanza, sono stati condotti fino al porto e poi portati nel centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto, dove sono stati collocati in quarantena in attesa di essere sottoposti ai tamponi per il Covid.