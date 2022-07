Messa celebrata in mare a Crotone, parroco indagato per offesa a confessione religiosa

Il parroco è indagato per offesa a confessione religiosa . "Chiedo scusa , non era assolutamente mia intenzione banalizzare l'Eucarestia né utilizzarla per altri messaggi di qualunque tipo", ha scritto il prete in una lettera pubblicata sul sito della parrocchia.

Le indagini -

L'iniziativa del procuratore Giuseppe Capoccia nascerebbe dall'esame di articoli e foto apparsi soprattutto sui social, che avrebbero arrecato offesa alla religione cattolica.

La messa in mare -

L'idea di celebrare la messa in mare era venuta a don Mattia Bernasconi, vicario della pastorale per i giovani della parrocchia di San Luigi Gonzaga di Milano, che si trovava a Crotone con i ragazzi della sua parrocchia per partecipare a un campo della legalità di Libera. L'ultimo giorno di permanenza, il gruppo voleva trascorrere una giornata al mare e per la messa hanno pensato di celebrarla nella pineta di un campeggio, ma lo spazio era occupato. "Faceva molto caldo - aveva spiegato il prete - e così ci siamo detti: perché non fare messa in acqua? Una famiglia ci ha sentito ed ha messo a disposizione il loro materassino che abbiamo trasformato in altare. E' stato bellissimo".

La lettera di scuse -

"Si trattava semplicemente della messa a conclusione di una settimana di lavoro con i ragazzi che hanno partecipato al campo e il contesto del gruppo mi è sembrato sufficientemente preparato per custodire la sacralità del Sacramento anche nella semplicità e nella povertà dei mezzi", ha proseguito don Mattia Bernasconi nella lettera. "Ma i simboli sono forti e parlano a volte anche in maniera diversa da come vorremmo. E' stato ingenuo da parte mia non dare loro il giusto peso. Vi assicuro che non sono mancate l'attenzione e la custodia alla Parola e all'Eucarestia, ma fuori contesto la forma è più eloquente della sostanza e un momento di preghiera vissuto con intensità e significato dai ragazzi lì presenti ha urtato la Fede di molti: ne sono profondamente amareggiato". "Chiedo umilmente scusa dal profondo del cuore anche per la confusione generata dalla diffusione mediatica della notizia e delle immagini - ha concluso -: non era assolutamente mia intenzione che avesse tale risalto".