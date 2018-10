Maltempo in Calabria: resta l'allerta, ancora disperso il bambino

Resta l'allerta meteo in Calabria, anche se le condizioni del tempo hanno fatto registrare un miglioramento. Risulta ancora disperso il bambino di due anni di cui non si hanno notizie dalla tarda serata di giovedì. Il piccolo è scomparso nella zona di Lamezia Terme mentre si trovava insieme alla madre, la 30enne Stefania Signore, e al fratello di sette anni, entrambi morti. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte e proseguono incessantemente.