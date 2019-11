Maltempo in Calabria: lunedì scuole chiuse anche a Catanzaro

Lunedì scuole chiuse anche a Catanzaro. A seguito del bollettino di allerta meteo diramato dalla Protezione civile regionale, il comune ha disposto per lunedì 11 novembre, la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Il provvedimento si è reso necessario, in via precauzionale, in previsione del persistere di precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale, venti forti e mareggiate lungo le coste esposte.