Magistrato di Catanzaro arrestato: "Soldi frutto di un prestito"

Il denaro trovato nella sua abitazione durante una perquisizione era "frutto di un prestito": così Marco Petrini, giudice della Corte d'appello di Catanzaro arrestato mercoledì scorso con l'accusa di corruzione in atti giudiziari, si è difeso davanti al gip. Petrini ha anche respinto l'accusa di essere stato legato a un penalista di Catanzaro in una vicenda giudiziaria in cui l'avrebbe favorito.