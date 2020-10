Mafia, sequestri per 13 milioni di euro tra Calabria e Lombardia

lapresse

La Dia di Reggio Calabria, in collaborazione con quella di Milano, ha sequestrato quote e patrimonio aziendale di otto società nell'ambito di un'operazione antimafia. Si tratta di beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 13 milioni di euro riconducibili a sette indagati. Tre di loro sono stati rinviati a giudizio per associazione a delinquere aggravata dalle finalità mafiose.