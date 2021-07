Madonna "piange" sangue nel Vibonese, avviati accertamenti | Il sindaco: "Il mio cuore conosce la risposta"

Un liquido di colore rosso rubino che scende dagli occhi di una statuetta della Madonna dell'Immacolata Concezione è stato notato dalla badante della proprietaria della statuetta, a San Gregorio d'Ippona, nel Vibonese. La statua, alta circa 50 centimetri, si trova nel giardino di una casa privata, appartenente a una donna di 99 anni - la più anziana del paese - in una insenatura accessibile dall'esterno tramite un muretto scavalcabile con facilità, non chiusa a chiave ma solo tramite un cordino. Il sindaco Pasquale Farfaglia è stato avvisato immediatamente e lo stesso ha poi allertato i carabinieri per contenere il capannello di persone accorse.