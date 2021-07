Madonna che "piange" nel Vibonese: il liquido non è sangue

zoom24.it

Il liquido fuoriuscito dagli occhi della statua dell'Immacolata Concezione a San Gregorio d'Ippona, nel Vibonese, non è sangue: è il responso, ancora informale, delle analisi. Il sindaco, Pasquale Farfaglia, ha però fatto apporre i sigilli all'area e vuole capire l'origine del "pianto" della statua: lunedì mattina consulterà la Curia e si rivolgerà all'Arpacal (l'agenzia regionale protezione ambiente) per far esaminare nuovamente il liquido.