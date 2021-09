Ansa

Chafik El Ketani, 32enne marocchino che nel 2010 travolse con la sua auto a Lamezia Terme un gruppo di ciclisti amatoriali uccidendone otto, è stato nuovamente arrestato per omicidio stradale. L'ordinanza di custodia cautelare riguarda un incidente del 6 settembre per cui El Ketani è risultato essere sotto l'effetto di droga. In macchina con lui c'era un altro cittadino marocchino, Nouredine Fennane, morto nell'impatto.