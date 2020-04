Lamezia Terme (CZ), folla e palloncini al funerale rom | Il sindaco: "Gesto inaccettabile"

Ha fatto il giro del web, nelle ultime ore, il video del funerale di un cittadino di etnia rom celebrato illegalmente a Lamezia Terme nonostante i divieti e le restrizioni imposte per contenere i contagi da coronavirus. "Purtroppo abbiamo visto queste immagini, si è verificato tutto in pochi minuti. Vi sono delle responsabilità che le forze dell’ordine stanno accertando", ha dichiarato in collegamento a "Mattino Cinque" il sindaco della cittadina calabrese, Paolo Mascaro.

"E' un gesto inaccettabile e chi fa parte di una comunità deve rispettarne le regole", continua il primo cittadino che, però, sulla possibilità di rendere l’intera città zona rossa dice: "Non sono d’accordo perché non ci sono le condizioni. Su 71mila abitanti abbiamo solo 4 casi di cui 3 in isolamento domiciliare e un solo ricoverato in via di guarigione".