Iniziata la causa di beatificazione per Natuzza, la mistica con le stimmate

Le attribuiscono già diversi miracoli e per questo attendono con fiducia che diventi santa: sono le migliaia di fedeli di Fortuna Evolo, detta Natuzza, la mistica calabrese morta il primo novembre di dieci anni fa in odore di santità, e accorsi a Paravati (Vibo Valentia), per l'avvio ufficiale della causa di beatificazione. A celebrare la funzione il vescovo della diocesi di Mileto Nicotera Tropea, monsignor Luigi Renzo.