28 febbraio 2023 17:05

Fotogallery - Strage di migranti, a Crotone allestita la camera ardente nel Palasport: l'apertura mercoledì

Sarà aperta mercoledì mattina la camera ardente allestita all'interno del PalaMilone di Crotone per contenere le 66 vittime finora recuperate del tragico naufragio di domenica. Il prolungarsi degli accertamenti medico-legali rende impossibile anticipare l'apertura. Proseguono intanto le attività di perlustrazione via mare, via aerea e via terra alla ricerca dei cadaveri ancora mancanti, un numero tuttavia ancora imprecisato.