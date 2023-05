Emergenza sanità in Calabria, Roberto Occhiuto: "Paese che non ha mai investito sull'assistenza territoriale"

A "Mattino Cinque News" il presidente della Calabria Roberto Occhiuto parla dell'emergenza sanitaria nella sua regione, che, dal suo punto di vista, paga lo scotto dei tanti anni di commissariamento.

"La sanità non è mai stata considerata dai governi degli ultimi anni, che ha hanno compiuto scelte spesso sbagliate in termini di programmazione. Basti pensare che fino a qualche tempo fa si diceva che c'erano troppi medici, mentre oggi li dobbiamo prendere dall'estero", spiega il politico, sottolineando anche la scarsa retribuzione dei professionisti del settore, che preferiscono spesso emigrare perché pagati meglio.

"Il Paese non ha mai neppure investito sull'assistenza territoriale, per cui oggi si riversa tutto sui pronto soccorsi", prosegue Occhiuto. "I pazienti non trovano un'alternativa: una volta i medici di base venivano a casa a visitare, oggi, quando rispondono, tendono a mandare subito le persone in ospedale".