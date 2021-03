Dipignano, il paese senza vaccinati: "Ci hanno abbandonato"

Nonostante le parole del generale Figliuolo, che nei giorni scorsi aveva rassicurato i calabresi sulla campagna vaccinale, la somministrazione dei vaccini procede ancora rilento in alcune zone della regione. A testimoniarlo, in collegamento a "Mattino Cinque", sono i cittadini di Dipignano, piccolo comune in provincia di Cosenza dove i 4400 abitanti non hanno ancora ricevuto un vaccino.

"Aspettiamo ancora le prime dosi, non si vede neanche l’ombra di un vaccino, ci hanno abbandonato", dichiarano alcuni anziani ai microfoni del programma. "Fin dal 21 gennaio abbiamo fornito all’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza l’elenco degli ultraottantenni, abbiamo adempiuto alla richiesta di allestire un centro vaccinale e a quella di trovare un punto dove stoccare i vaccini ma da allora non abbiamo avuto alcun tipo di riscontro", dichiara il sindaco del piccolo comune, Gaetano Sorcale.