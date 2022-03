Crotone, 60enne uccisa con un colpo di pistola al petto

A trovare il cadavere, riverso sul pavimento, è stato il figlio della vittima. Il giovane ha avvertito il 118, ma per la donna non c'era più nulla da fare. Sull'omicidio indagano i carabinieri della Compagnia di Crotone e del Reparto operativo del Comando provinciale.

Vincenzina Ribecco lavorava d'estate come inserviente in un villaggio turistico di San Leonardo di Cutro. Era sposata e aveva due figli, non conviventi. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nella sua abitazione intorno alle 19 di martedì 8 marzo.

I militari, che effettuano i rilievi necessari a ricostruire l’accaduto, starebbero ascoltando i famigliari della 60enne, a partire dal marito, dal quale la vittima era separata. Sul posto anche il magistrato di turno, Andrea Corvino, e il medico legale.