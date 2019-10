Crotone, 52 dipedenti Carrefour licenziati via WhatsApp: "Ci avete tolto il lavoro e la dignità"

"Abbiamo trovato le serrande chiuse e il supermercato senza luce". Questo lo scenario a Crotone , quando 52 dipendenti Carrefour hanno scoperto di non avere più un lavoro. Licenziati dall'oggi al domani con un messaggio su WhatsApp . "Sono partite le lettere per la cessazione dell’attività, la mia volontà di non lasciarvi senza lavoro non è riuscita - avrebbe scritto il titolare dell'attività Franco Perri , secondo quanto riportato da Open - se riusciamo a fare l'inventario, i soldi li destiniamo a voi". La società di grande distribuzione ha già preso le distanze dalle azioni del titolare del negozio.

"I nostri effetti personali ancora negli armadietti" - A raccontare l'accaduto è stato un dipendente che ora rischia il posto di lavoro: "Sapevamo che il supermercato fosse in crisi, i nostri incassi erano diminuiti drasticamente. Non avendo molta merce sugli scaffali, non entrava quasi più nessuno. Ad ogni modo, non potevamo mai immaginare un trattamento simile. Ferie forzate e supermercato chiuso". L'ultimo stipendio percepito dai 52 dipendenti risale al mese di luglio. "Non siamo stati neanche formalmente licenziati: abbiamo solo trovato il negozio chiuso. Vorremmo riprendere almeno i nostri effetti personali: sono ancora negli armadietti"