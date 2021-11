Cosenza, una donna di 25 anni muore travolta dal trattore del padre

Ansa

Una donna di 25 anni è morta sul colpo, travolta da un trattore guidato dal padre. Il tragico incidente è avvenuto in Calabria, in località Fiego, al confine tra i Comuni di Pedace e Aprigliano (Cosenza). La giovane era nei campi dell'azienda di famiglia e stava aiutando nella raccolta delle patate quando, per cause ancora da accertare, è finita sotto il mezzo agricolo. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.