Cosenza, uccide a coltellate la madre al culmine di una lite: fermato

ansa

Un uomo ha ucciso la madre al culmine di una lite, colpendola con decine di coltellate. Filomena Silvestri, la vittima, è stata assassinata da Paolo Sisci, 36 anni, che soffrirebbe di disturbi psichici, nell'appartamento in cui viveva a Castrovillari (Cosenza) con il figlio e il marito. Ha dato l'allarme il padre dell'omicida, Alberto, portato poi in ospedale per un malore. Il 36enne, subito bloccato dai carabinieri, avrebbe confessato.