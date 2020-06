Cosenza, trovano per strada una borsa con 500 euro e la consegnano ai carabinieri

Quando il senso civico vince su tutto. Due ragazzi di origini argentine, da poco trasferitisi a Cosenza e alla ricerca di un lavoro, hanno trovato per strada una borsa contenente 500 euro e l'hanno consegnata ai carabinieri. Nonostante le difficoltà economiche, accentuate negli ultimi mesi dall'emergenza sanitaria da coronavirus, la coppia ha scelto di non tenere per sé quel denaro.