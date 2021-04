Cosenza, morte dell'ex calciatore Bergamini: chiesto il processo per l'ex fidanzata

La vicenda di Donato "Denis" Bergamini , il calciatore del Cosenza morto in circostanze mai chiarite il 18 novembre 1989 sulla statale 106, si arricchisce di un nuovo capitolo. Forse non l'ultimo. La Procura di Castrovillari, a conclusione della terza inchiesta sul decesso, ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex fidanzata di allora di Bergamini, Isabella Internò , con l'accusa di omicidio premeditato aggravato dai motivi abietti.

L'accusa è in concorso con soggetti al momento ignoti. Circostanza che potrebbe preludere ad ulteriori sviluppi. Escono dall'inchiesta il marito della donna - che era indagato nell'inchiesta per favoreggiamento in relazione alle dichiarazioni fornite dalla moglie in fase di escussione come teste - e Raffaele Pisano, l'autista del camion che il 18 novembre di 32 anni fa finì sopra il corpo del centrocampista rossoblu.

L'uomo fu anche processato e assolto dall'accusa di omicidio colposo. In quegli anni, infatti, la tesi portata avanti fu quella del suicidio, con Bergamini che, secondo la ricostruzione dell'epoca, si sarebbe gettato sotto le ruote del camion dopo una discussione con la Internò che si trovava insieme a lui. Un suicidio al quale non hanno mai creduto i genitori di Bergamini e, soprattutto, la sorella Donata che ne corso degli anni ha, a più riprese, raccolto elementi per fare riaprire le indagini.

E ci era riuscita una prima volta nel luglio 2011, quando la Procura di Castrovillari riaprì le indagini, alla luce anche di una perizia dei carabinieri del Ris di Messina secondo i quali Bergamini era già morto quando fini' sotto al camion. La Internò ed il camionista Raffaele Pisano, ricevettero un avviso di garanzia in cui si ipotizzava l'omicidio per la prima e il favoreggiamento e le false dichiarazioni per il secondo. La stessa Procura, però, al termine delle indagini, nel dicembre del 2014, chiese al gip l'archiviazione per entrambi. Archiviazione che giunse il 1 dicembre 2015.

Donata, insieme all'avvocato Fabio Anselmo, tornò a chiedere la riapertura delle indagini nel 2017 trovando la disponibilità dell'allora procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla che fece riesumare il corpo. Dagli esami fatti emersero quelle che furono definite "incongruenze" con l'autopsia effettuata all'epoca della morte. Una perizia disposta dai pm giunse poi alla conclusione che Bergamini era morto "per soffocamento".

Tutti elementi che hanno portato adesso alla richiesta di rinvio a giudizio per la Internò accusata di avere ucciso, con l'aiuto di qualcuno ancora da identificare, Denis, "colpevole" ai suoi occhi di avere troncato la relazione sentimentale che li legava. L'udienza davanti al gup di Castrovillari è stata fissata per il 2 settembre. Chissà se sarà l'inizio della parte conclusiva di una vicenda che va avanti da 32 anni.