Cosenza, indagato per bancarotta fraudolenta il sindaco Occhiuto

Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto (Forza Italia) risulta indagato per bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento di una società di cui era amministratore. Si tratta della Ofin srl, fallita nel 2014, dalla quale sarebbero stati distratti oltre tre milioni di euro, in differenti operazioni. Le indagini sono state eseguite dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Cosenza, coordinate dalla Procura.