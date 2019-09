Cosenza, calcio a bimbo immigrato perché si era avvicinato a figlio

Un bambino immigrato è stato colpito con un calcio all'addome da un uomo perché si era avvicinato al figlio in passeggino. E' successo in pieno centro a Cosenza. Il bimbo, di origini nordafricane, è stato immediatamente soccorso dai passanti che hanno chiamato il 118. Sul caso indaga la polizia, che ha acquisito le immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'accaduto e identificare l'autore.